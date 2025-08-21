En la localidad de Santa María, ubicada en el municipio de Santa Victoria Oeste, se ejecutan obras para la escuela 4779 “Santa María de Luján”. Se trata de tres aulas, baños, sum y un espacio para la circulación central.

El Gobierno invierte recursos propios en este proyecto que la Nación suspendió y rescindió cuando la misma ya estaba en marcha. La decisión provincial de retomar la obra quedó plasmada en el convenio que el gobernador Gustavo Sáenz firmó con autoridades de la Secretaría de Educación nacional el año pasado.

Los trabajos se realizan a través de la Secretaría de Obras Públicas por un convenio firmado con la comuna local, que solicitó la concreción del proyecto que ya registra un avance del 26%. El presupuesto oficial es de $321.272.773,07.

Como primera tarea se realizó la nivelación del terreno teniendo en cuenta que presenta una pronunciada pendiente, mediante el terraplenamiento, la construcción de muros de piedra para la contención con drenaje y barandas de seguridad, entre otras.

Está previsto cerramientos con mampostería de ladrillo hueco con cámaras de aire, cubierta de chapa, cielorrasos, la colocación de pisos de mosaico granítico reconstituido, ventanas metálicas, instalación eléctrica nueva con paneles solares y sanitarios nuevos. Eso, además de terminaciones generales de veredas, revestimiento, pintura interior y exterior.

La escalera de conexión entre el patio del edificio existente y la nueva construcción se ejecutará de piedra.