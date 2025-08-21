 imagen

EN VIVO 00:30 a 1:00 HRS

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Construyen aulas y dependencias para la escuela "Santa María de Luján" en Santa Victoria

El Gobierno retomó la obra que se ejecutaba con fondos nacionales. El proyecto registra un 26% de avance y se lleva adelante a través del Ministerio de Infraestructura.

Salta Hoy

En la localidad de Santa María, ubicada en el municipio de Santa Victoria Oeste, se ejecutan obras para la escuela 4779 “Santa María de Luján”. Se trata de tres aulas, baños, sum y un espacio para la circulación central.

El Gobierno invierte recursos propios en este proyecto que la Nación suspendió y rescindió cuando la misma ya estaba en marcha. La decisión provincial de retomar la obra quedó plasmada en el convenio que el gobernador Gustavo Sáenz firmó con autoridades de la Secretaría de Educación nacional el año pasado.

Los trabajos se realizan a través de la Secretaría de Obras Públicas por un convenio firmado con la comuna local, que solicitó la concreción del proyecto que ya registra un avance del 26%. El presupuesto oficial es de $321.272.773,07.

Como primera tarea se realizó la  nivelación del terreno teniendo en cuenta que presenta una pronunciada pendiente, mediante el terraplenamiento, la construcción de muros de piedra para la contención con drenaje y barandas de seguridad, entre otras.

Está previsto cerramientos con mampostería de ladrillo hueco con cámaras de aire, cubierta de chapa, cielorrasos, la colocación de pisos de mosaico granítico reconstituido, ventanas metálicas, instalación eléctrica nueva con paneles solares y sanitarios nuevos. Eso, además de terminaciones generales de veredas, revestimiento, pintura interior y exterior.

La escalera de conexión entre el patio del edificio existente y la nueva construcción se ejecutará de piedra. 

