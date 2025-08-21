Se levantó el paro nocturno de colectivos en Salta y esta noche habrá servicio

La amenaza de una noche sin colectivos en el área metropolitana de Salta quedó desactivada. Los empresarios del transporte público habían confirmado la suspensión total del servicio nocturno desde las 23 hasta las 5 de la madrugada, pero la medida fue levantada este jueves tras la intervención directa del gobernador Gustavo Sáenz, quien logró encauzar las negociaciones.

El conflicto se originó por la falta de pago de los certificados de servicio que la empresa Saeta debe a los prestadores. Según habían denunciado los voceros del sector, hasta anoche el Ministerio de Economía de la Provincia no había transferido los fondos correspondientes, lo que mantenía una deuda superior a los 9.000 millones de pesos, equivalentes al 60% del costo del servicio de julio ya prestado.

“No hubo avances en el pago, estamos en apenas un 45% de lo que corresponde por combustible, kilómetros y premios”, habían advertido los empresarios.

Sin embargo, la mediación del gobernador permitió revertir la decisión de cortar el servicio nocturno, al menos de manera provisoria. De esta manera, los colectivos de Saeta continuarán circulando con normalidad en todos los turnos, mientras se mantienen abiertas las conversaciones para resolver la deuda pendiente.