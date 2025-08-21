Se levantó el paro nocturno de colectivos en Salta y esta noche habrá servicio

 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Se levantó el paro nocturno de colectivos en Salta y esta noche habrá servicio

Los empresarios habían anunciado que desde este jueves a las 23 se suspendería el servicio nocturno por una deuda de más de $9.000 millones. Finalmente, el conflicto se destrabó y el transporte urbano funcionará con normalidad.

Salta Hoy

21 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La amenaza de una noche sin colectivos en el área metropolitana de Salta quedó desactivada. Los empresarios del transporte público habían confirmado la suspensión total del servicio nocturno desde las 23 hasta las 5 de la madrugada, pero la medida fue levantada este jueves tras la intervención directa del gobernador Gustavo Sáenz, quien logró encauzar las negociaciones.

El conflicto se originó por la falta de pago de los certificados de servicio que la empresa Saeta debe a los prestadores. Según habían denunciado los voceros del sector, hasta anoche el Ministerio de Economía de la Provincia no había transferido los fondos correspondientes, lo que mantenía una deuda superior a los 9.000 millones de pesos, equivalentes al 60% del costo del servicio de julio ya prestado.

“No hubo avances en el pago, estamos en apenas un 45% de lo que corresponde por combustible, kilómetros y premios”, habían advertido los empresarios.

Sin embargo, la mediación del gobernador permitió revertir la decisión de cortar el servicio nocturno, al menos de manera provisoria. De esta manera, los colectivos de Saeta continuarán circulando con normalidad en todos los turnos, mientras se mantienen abiertas las conversaciones para resolver la deuda pendiente.

