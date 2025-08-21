El Móvil de Castración brindará atención en Scalabrini Ortiz y Siglo XXI

La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en los diferentes barrios de la ciudad.

La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 28 al viernes 29 de agosto en el horario de 8.30 a 13 hs. Se instalará en los barrios Scalabrini Ortíz y Siglo XXI.

Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.

El cronograma será el siguiente:

Lunes 25 y martes 26

Barrio Scalabrini Ortiz

Calle Scalabrini Ortiz 518

Turnos: 3876128132

Miércoles 27, jueves 28 y viernes 29

Barrio Siglo XXI

Manzana 360 B, Lote 19

Turnos: 3876399547

Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:

+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)

+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva

+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos

+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene

+ Llevar una manta para el postquirúrgico

+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas

+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas

+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador