Este viernes se realizará una Feria de la Salud por el mes de la Lactancia Materna

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Este viernes se realizará una Feria de la Salud por el mes de la Lactancia Materna

La actividad se desarrollará en la plaza General Belgrano, de 9 a 13. Además, el camión oncológico realizará mamografías y estudios de Papanicolaou de manera gratuita.

Salta Hoy

21 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Este viernes 22 de agosto se llevará a cabo una nueva edición de la Feria de la Salud en el marco del mes de la Lactancia Materna. La actividad se desarrollará en la plaza General Belgrano, de 9 a 13, con la participación de instituciones que integran la Comisión Provincial de Lactancia Materna, centros de salud y programas dependientes del Ministerio de Salud Pública.

La iniciativa tiene como objetivo promover la salud y el bienestar de las mujeres en todas las etapas de su vida, a través de la difusión de los beneficios de la lactancia materna, la prevención del cáncer y el acceso a vacunas como herramienta clave para evitar enfermedades inmunoprevenibles.

Durante la jornada, el móvil oncológico ofrecerá mamografías gratuitas y se realizarán estudios de Papanicolaou. Los turnos se otorgarán en el lugar, por orden de llegada, hasta completar un cupo de 30 mamografías.

La actividad contará con la participación de la Dirección de Materno Infancia, Dirección de Nutrición y Alimentación Saludable, Dirección de APS, estudiantes de la carrera de Enfermería y Nutrición de la UNSa y de enfermería de la Cruz Roja. También estarán presentes los Centros de Primera Infancia y referentes de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO