Salta compartió su experiencia en mediación comunitaria en el ámbito federal

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Salta compartió su experiencia en mediación comunitaria en el ámbito federal

La provincia expuso en el Encuentro de la Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria de las regiones NOA y NEA sobre las acciones y políticas que se llevan adelante para fortalecer la resolución pacífica de conflictos.

Salta Hoy

21 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Salta formó parte del Encuentro de la Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria de las regiones NOA y NEA, realizado de manera virtual, donde se debatieron los principales desafíos de la mediación comunitaria en el país.

En representación del Ministerio de Seguridad y Justicia asistieron la secretaria de Justicia Soraya Dipp, el subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos Gustavo Skaf y la directora general de Mediación Victoria Fossati, quienes expusieron sobre las acciones y políticas que se llevan adelante en la provincia para fortalecer la resolución pacífica de conflictos.

Durante el eje “Alerta Temprana y Respuesta Oportuna”, Fossati presentó la experiencia del Centro de Mediación de Salta como ejemplo de gestión preventiva de conflictos con impacto en la comunidad.

Posteriormente, en el eje “Desafíos de la región”, Soraya Dipp y Gustavo Skaf compartieron la ponencia “La mediación comunitaria en Salta”, donde remarcaron la importancia de consolidar redes locales y regionales para abordar nuevas conflictividades sociales desde un enfoque participativo y preventivo.

El encuentro tuvo como principales objetivos dinamizar procesos de intercambio entre los centros de mediación comunitaria del NOA y NEA, consolidar un plan de acción regional y fortalecer la gestión pacífica de las conflictividades socio-comunitarias.

La participación de Salta resultó fundamental para visibilizar los avances alcanzados en la provincia en materia de mediación comunitaria y contribuir a la construcción de una agenda federal de trabajo conjunto, que permita generar respuestas efectivas y coordinadas a los desafíos que atraviesan las comunidades de la región.

AM840

FM96.9

