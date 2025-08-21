Salta compartió su experiencia en mediación comunitaria en el ámbito federal

Salta formó parte del Encuentro de la Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria de las regiones NOA y NEA, realizado de manera virtual, donde se debatieron los principales desafíos de la mediación comunitaria en el país.

En representación del Ministerio de Seguridad y Justicia asistieron la secretaria de Justicia Soraya Dipp, el subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos Gustavo Skaf y la directora general de Mediación Victoria Fossati, quienes expusieron sobre las acciones y políticas que se llevan adelante en la provincia para fortalecer la resolución pacífica de conflictos.

Durante el eje “Alerta Temprana y Respuesta Oportuna”, Fossati presentó la experiencia del Centro de Mediación de Salta como ejemplo de gestión preventiva de conflictos con impacto en la comunidad.

Posteriormente, en el eje “Desafíos de la región”, Soraya Dipp y Gustavo Skaf compartieron la ponencia “La mediación comunitaria en Salta”, donde remarcaron la importancia de consolidar redes locales y regionales para abordar nuevas conflictividades sociales desde un enfoque participativo y preventivo.

El encuentro tuvo como principales objetivos dinamizar procesos de intercambio entre los centros de mediación comunitaria del NOA y NEA, consolidar un plan de acción regional y fortalecer la gestión pacífica de las conflictividades socio-comunitarias.

La participación de Salta resultó fundamental para visibilizar los avances alcanzados en la provincia en materia de mediación comunitaria y contribuir a la construcción de una agenda federal de trabajo conjunto, que permita generar respuestas efectivas y coordinadas a los desafíos que atraviesan las comunidades de la región.

La participación de Salta resultó fundamental para visibilizar los avances alcanzados en la provincia en materia de mediación comunitaria y contribuir a la construcción de una agenda federal de trabajo conjunto, que permita generar respuestas efectivas y coordinadas a los desafíos que atraviesan las comunidades de la región.