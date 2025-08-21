Se registraron más de 16 mil casos de síndrome gripal en lo que va del año
En la última semana se notificaron 494 positivos. Los más afectados son los niños, de 5 a 9 años. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades.
Salta Hoy
21 / 08 / 2025
El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 32, comprendida entre el 3 y el 9 de agosto.
Virus respiratorios
En la última SE, en Salta se notificaron 494 casos de síndrome gripal, totalizando 16.889 positivos en lo que va del año. Los virus que circulan son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B, adenovirus y COVID-19.
El rango etario más afectado en lo que va de 2025 es el comprendido entre los 5 y 9 años, con 2360 casos, lo que representa el 14% del total. Seguido por los adultos de 45 a 64 años, con 2330 casos y por los jóvenes de 25 a 34 años, con 1915 casos.
Además, hasta la SE 32, se registraron siguientes infecciones respiratorias agudas:
· Bronquiolitis en menores de 2 años: 184 casos – Acumulado: 7194
· Neumonía: 151 casos – Acumulado: 6494
· COVID-19: Hubo 4 nuevos casos - Acumulado: 144
La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, informó que, en la última semana epidemiológica, hubo 112 pacientes hospitalizados y no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son nueve los óbitos por estas patologías.
Hepatitis Virales
No se registraron casos en la SE 32. El acumulado anual es de 16 positivos, 13 diagnosticados por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.
De ellos, se han notificado 7 en el departamento Rivadavia, 5 en San Martín, 3 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera.
Actualmente hay 2 en estudio y 37 fueron descartados.
Enfermedades inmunoprevenibles
· No se han notificado casos de coqueluche en el año.
· Se registraron 10 casos de varicela. El acumulado anual es de 321.
· Se han confirmado 7 casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 85 casos.
· Se ha notificado un caso de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 23 casos.
· No hubo casos de sarampión.
· No se han registrado casos de Enfermedad Febril Exantemática. Acumulado: 15 casos
· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)
· Salmonelosis: No se han notificado casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 20.
· Botulismo del lactante: No se notificaron casos en la última SE. Acumulado 1 caso.
· Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.
· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.
· Diarrea aguda: se registraron 891 casos en la SE 32. El acumulado de casos es de 36.738
Enfermedades zoonóticas
· No hubo casos de araneismo. Acumulado: 9 casos
· Se ha notificado tres casos de picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 328 casos.
· Se han notificado 24 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 9 en Capital, 12 en San Martín, 1 en Metán, 1 en Rivadavia y 1 en La Caldera. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 549 casos.
· Hubo tres casos de ofidismo, de la especie Yarará. Acumulado: 56 casos
· No se registraron casos de brucelosis. Acumulado: 4 casos
· No se registraron casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 65 casos
· Se notificó un caso de hidatidosis. El acumulado en 2025 es de 28 casos.
· No se notificaron casos de hantavirosis. Acumulado: 3 casos
· No hubo casos de psitacosis. Acumulado: 1 caso
· No hubo casos de leptospirosis.
· No hubo casos de rabia animal. Acumulado: 3 casos
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)
· No se notificaron casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado: 25 casos.
· No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 5 casos.
· No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 6 casos.
· No hubo casos de lepra. Acumulado: 2 casos
· No se notificaron casos de micosis profunda.