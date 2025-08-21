Llega la 7ma edición de “Música por el Camino de la Fe”

 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Llega la 7ma edición de “Música por el Camino de la Fe”

La ciudad de Salta será escenario de un ciclo de conciertos el sábado 23 y domingo 24 de agosto a las 21 horas, con entrada libre y gratuita. Las presentaciones se llevarán a cabo en la Iglesia de La Merced y en la Basílica San Francisco. 

Salta Hoy

21 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa y el Ente de Turismo, junto a la Dirección Artística de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), presenta la séptima edición del ciclo “Música por el Camino de la Fe”.

Este año vuelve a proponer un recorrido musical por templos históricos de la ciudad, donde la música coral se convierte en puente entre el arte, la espiritualidad y el patrimonio cultural.

El sábado 23 de agosto a las 21 horas, en la Iglesia de La Merced (Caseros 857), se presentará la prestigiosa agrupación “12 de Cámara”, de Córdoba, dirigida por Camilo Santostefano, que interpretará la obra The Sacred Veil del compositor estadounidense Eric Whitacre, una experiencia conmovedora que explora el amor, la pérdida y la esperanza a través de un lenguaje musical profundamente emotivo.

Al día siguiente, el domingo 24 a las 21 horas, en la Basílica San Francisco (Córdoba 15), será el turno del Coro UCASAL, bajo la dirección del maestro Jorge Lhez, con el concierto titulado “Nocturno”, que incluirá obras contemporáneas de Ēriks Ešenvalds, Morten Lauridsen, Peter Anglea, Dan Forrest y Kim André Arnesen, con acompañamiento al piano de David Benites.

En relación a la propuesta, Ariana Benavidez, coordinadora de la Agencia Cultura Activa, señaló: “Enmarcándonos en lo que va a ser la Fiesta del Milagro, cada año entramos en sintonía y este fin de semana llega la 7ª edición de Música por la Fe. Es un proyecto conjunto entre Cultura, Turismo y la Universidad Católica de Salta, fruto de un convenio de cooperación y colaboración con la Municipalidad”.

Por su parte, el maestro Jorge Lhez, director artístico de UCASAL, agregó: “Este año va a tener un aspecto diferente porque lo que siempre presentábamos eran distintos grupos que cubrían un espectro grande de la música de cámara, y en esta edición solo elegimos dos grupos. Es un festival predominantemente de la música coral del siglo XXI”.

“Será de mucho contenido emocional y profundamente humano porque el sábado 23 en la Iglesia de La Merced viene un grupo de Córdoba que se llama 12 de Cámara que estrena en Argentina con una obra que se llama El Velo Sagrado, The Sacred Veil. Y el domingo 24 con el Coro UCASAL, es una continuación, entonces tomamos esa noche del alma, noche de la vida y la transitamos hacia la famosa frase después de toda noche hay un amanecer, como poco a poco a través de distintas obras musicales lo vas transformando en un agradecimiento por estar vivo. Va a ser un festival de mucho contenido emocional y estamos apostando a eso” finalizó.

De esta manera, el ciclo celebra la unión entre la música, la fe y el patrimonio cultural salteño, ofreciendo al público conciertos de excelencia en espacios cargados de historia y espiritualidad.

