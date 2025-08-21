Emiten alertas por viento zonda en los valles y ráfagas intensas en la Puna y cordillera

Para el área cordillerana y la zona de Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, se prevén vientos intensos para esta tarde y noche.

Serán del sector oeste con velocidades de entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

En tanto para esta tarde pronostican viento zonda en los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

El área podrá ser afectada por viento zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas, por lo que se recomienda tomar precauciones.