EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Emiten alertas por viento zonda en los valles y ráfagas intensas en la Puna y cordillera

Así lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional emitiendo alertas nivel amarillo y rigen para hoy y mañana. Mirá los detalles.

Salta Hoy

21 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Para el área cordillerana y la zona de Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, se prevén vientos intensos para esta tarde y noche. 

Serán del sector oeste con velocidades de entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

En tanto para esta tarde pronostican viento zonda en los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

El área podrá ser afectada por viento zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas, por lo que se recomienda tomar precauciones. 

 

AM840

FM96.9

