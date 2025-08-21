La falta de pagos lleva a la suspensión del servicio nocturno de colectivos

La decisión se tomó tras una reunión donde se discutió la falta de pagos por parte de la empresa Saeta.

Hasta ayer, el Ministerio de Economía no había transferido los fondos correspondientes.

Los empresarios afirman que Saeta les debe alrededor del 60% del costo total del servicio de julio.

Además, advierten que la situación podría empeorar en los próximos días.

El lunes se reunirán nuevamente para evaluar posibles recortes en el horario de funcionamiento.



