EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La falta de pagos lleva a la suspensión del servicio nocturno de colectivos

Así lo decidieron los empresarios del transporte público de pasajeros del área metropolitana de Salta. La medida comenzará desde esta noche a partir de las 23:00 horas y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente.

Salta Hoy

21 / 08 / 2025

 

La decisión se tomó tras una reunión donde se discutió la falta de pagos por parte de la empresa Saeta.

Hasta ayer, el Ministerio de Economía no había transferido los fondos correspondientes. 

Los empresarios afirman que Saeta les debe alrededor del 60% del costo total del servicio de julio. 

Además, advierten que la situación podría empeorar en los próximos días. 

El lunes se reunirán nuevamente para evaluar posibles recortes en el horario de funcionamiento.


 

