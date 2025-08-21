La falta de pagos lleva a la suspensión del servicio nocturno de colectivos
Así lo decidieron los empresarios del transporte público de pasajeros del área metropolitana de Salta. La medida comenzará desde esta noche a partir de las 23:00 horas y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente.
Salta Hoy
21 / 08 / 2025
La decisión se tomó tras una reunión donde se discutió la falta de pagos por parte de la empresa Saeta.
Hasta ayer, el Ministerio de Economía no había transferido los fondos correspondientes.
Los empresarios afirman que Saeta les debe alrededor del 60% del costo total del servicio de julio.
Además, advierten que la situación podría empeorar en los próximos días.
El lunes se reunirán nuevamente para evaluar posibles recortes en el horario de funcionamiento.