Actividades en la Expo Rural Salteña

A las 9:00 comenzaron los remates y al mediodía será el almuerzo ganadero para los productores. De 14:00 a 19:00 se realizará el 2° Concurso de Cordero a la estaca en el patio cervecero.

Salta Hoy

22 / 08 / 2025

 

A las 21:00 se llevará a cabo la peña de ateneístas.

El sábado 23 de agosto se realizará el campeonato de machos y hembra de los caballos criollos en la pista de remates.

El domingo, a las 12:00 se oficiará la tradicional misa y a las 15:00 será el acto Inaugural en la pista central.

Al finalizar el acto, la policía montada hará una exhibición de destreza.

La entrada es gratuita hoy viernes, mientras que el sábado y el domingo tendrá un valor de 5.000 pesos para los mayores.

 

 

AM840

FM96.9

