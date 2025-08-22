Actividades en la Expo Rural Salteña
A las 9:00 comenzaron los remates y al mediodía será el almuerzo ganadero para los productores. De 14:00 a 19:00 se realizará el 2° Concurso de Cordero a la estaca en el patio cervecero.
22 / 08 / 2025
A las 21:00 se llevará a cabo la peña de ateneístas.
El sábado 23 de agosto se realizará el campeonato de machos y hembra de los caballos criollos en la pista de remates.
El domingo, a las 12:00 se oficiará la tradicional misa y a las 15:00 será el acto Inaugural en la pista central.
Al finalizar el acto, la policía montada hará una exhibición de destreza.
La entrada es gratuita hoy viernes, mientras que el sábado y el domingo tendrá un valor de 5.000 pesos para los mayores.