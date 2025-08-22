Actividades en la Expo Rural Salteña

A las 21:00 se llevará a cabo la peña de ateneístas.

El sábado 23 de agosto se realizará el campeonato de machos y hembra de los caballos criollos en la pista de remates.

El domingo, a las 12:00 se oficiará la tradicional misa y a las 15:00 será el acto Inaugural en la pista central.

Al finalizar el acto, la policía montada hará una exhibición de destreza.

La entrada es gratuita hoy viernes, mientras que el sábado y el domingo tendrá un valor de 5.000 pesos para los mayores.