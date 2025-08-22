Estafa: Jujeña perdió en Embarcación 1 millón y medio de pesos tras engaño telefónico
La mujer de 75 años recibió un llamado por WhatsApp de un hombre que se hizo pasar por un asesor de YPF.
La conversación parecía normal hasta que el supuesto asesor la guió para ingresar a la aplicación de su banco.
En un momento, le pidió que mostrara su tarjeta a través de la cámara del teléfono y luego se cortó la videollamada.
Después la damnificada notó que la aplicación bancaria había desaparecido de su dispositivo.
Al revisar sus cuentas, descubrió una transferencia de un millón y medio de pesos.
Tras la denuncia formal comenzó una investigación.
Las autoridades advierten sobre la importancia de verificar la identidad de quienes llaman, nunca proporcionar datos sensibles, y recordar que nadie regala nada.