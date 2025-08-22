Estafa: Jujeña perdió en Embarcación 1 millón y medio de pesos tras engaño telefónico

La conversación parecía normal hasta que el supuesto asesor la guió para ingresar a la aplicación de su banco.

En un momento, le pidió que mostrara su tarjeta a través de la cámara del teléfono y luego se cortó la videollamada.

Después la damnificada notó que la aplicación bancaria había desaparecido de su dispositivo.

Al revisar sus cuentas, descubrió una transferencia de un millón y medio de pesos.

Tras la denuncia formal comenzó una investigación.

Las autoridades advierten sobre la importancia de verificar la identidad de quienes llaman, nunca proporcionar datos sensibles, y recordar que nadie regala nada.