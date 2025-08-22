Juicio por el homicidio del niño de 11 años en Barrio Solidaridad

Uno de los trabajadores contó que la imputada, Lidia Raquel Cardozo maltrataba verbalmente al pequeño y que el niño le temía.

Otro señaló que el niño se acercaba a conversar, refiriendo que le tocó presenciar una situación de malos tratos de parte de su madre y que era habitual verlo trabajando en el corralón familiar, realizando tareas que calificó como "pesadas".

Otro dijo que vio en algunas ocasiones a la víctima con golpes en el rostro y el nene le dijo que estaba enfermo.