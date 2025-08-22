 imagen

Juicio por el homicidio del niño de 11 años en Barrio Solidaridad

Durante la segunda jornada del debate, declararon tres obreros de la construcción, quienes prestaban servicios en la casa de la acusada.

Salta Hoy

22 / 08 / 2025

 

Uno de los trabajadores contó que la imputada, Lidia Raquel Cardozo maltrataba verbalmente al pequeño y que el niño le temía. 

Otro señaló que el niño se acercaba a conversar, refiriendo que le tocó presenciar una situación de malos tratos de parte de su madre y que era habitual verlo trabajando en el corralón familiar, realizando tareas que calificó como "pesadas".

Otro dijo que vio en algunas ocasiones a la víctima con golpes en el rostro y el nene le dijo que estaba enfermo.

 

