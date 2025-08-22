En la última semana aumentaron los casos de síndrome gripal en Salta
Durante la semana epidemiológica 32, se notificaron 494 casos de gripe. Esto eleva el total a 16.889 positivos en lo que va del año.
Salta Hoy
22 / 08 / 2025
Los virus en circulación incluyen influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B, adenovirus y COVID-19.
El grupo más afectado es el de niños de 5 a 9 años, con 2.360 casos.
Además, se registraron 184 casos de bronquiolitis y 151 de neumonía.
Hasta ahora en la provincia no se reportaron decesos por enfermedades respiratorias.