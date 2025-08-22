 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

En la última semana aumentaron los casos de síndrome gripal en Salta

Durante la semana epidemiológica 32, se notificaron 494 casos de gripe. Esto eleva el total a 16.889 positivos en lo que va del año. 

Salta Hoy

22 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Los virus en circulación incluyen influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B, adenovirus y COVID-19. 

El grupo más afectado es el de niños de 5 a 9 años, con 2.360 casos. 

Además, se registraron 184 casos de bronquiolitis y 151 de neumonía. 

Hasta ahora en la provincia no se reportaron decesos por enfermedades respiratorias. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO