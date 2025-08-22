Tragedia en Villa Lavalle: Una beba de tres meses murió broncoaspirada

Informaron que una beba de tres meses no reaccionaba. Al llegar, la policía y los bomberos encontraron a la niña en estado crítico.

Luego los médicos del Samec diagnosticaron “paciente blanco”, confirmando lamentablemente su fallecimiento.

La beba no presentaba lesiones visibles y se sospecha que podría haberse broncoaspirado.

Esta situación es común y grave en lactantes, según los médicos, por la inmadurez de su sistema digestivo y de deglución, especialmente durante los primeros seis meses de vida.