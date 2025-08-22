 imagen

Tragedia en Villa Lavalle: Una beba de tres meses murió broncoaspirada

Esta mañana cerca de las 8:00 se llevó a cabo un operativo en un domicilio de calle Río San Carlos, cuando un familiar alertó al Sistema de Emergencia 911.

Salta Hoy

22 / 08 / 2025

 

Informaron que una beba de tres meses no reaccionaba. Al llegar, la policía y los bomberos encontraron a la niña en estado crítico. 

Luego los médicos del Samec diagnosticaron “paciente blanco”, confirmando lamentablemente su fallecimiento. 

La beba no presentaba lesiones visibles y se sospecha que podría haberse broncoaspirado.

Esta situación es común y grave en lactantes, según los médicos, por la inmadurez de su sistema digestivo y de deglución, especialmente durante los primeros seis meses de vida. 

 

