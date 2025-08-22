Tragedia en Villa Lavalle: Una beba de tres meses murió broncoaspirada
Esta mañana cerca de las 8:00 se llevó a cabo un operativo en un domicilio de calle Río San Carlos, cuando un familiar alertó al Sistema de Emergencia 911.
Informaron que una beba de tres meses no reaccionaba. Al llegar, la policía y los bomberos encontraron a la niña en estado crítico.
Luego los médicos del Samec diagnosticaron “paciente blanco”, confirmando lamentablemente su fallecimiento.
La beba no presentaba lesiones visibles y se sospecha que podría haberse broncoaspirado.
Esta situación es común y grave en lactantes, según los médicos, por la inmadurez de su sistema digestivo y de deglución, especialmente durante los primeros seis meses de vida.