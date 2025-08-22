 imagen

Alerta roja por peligro de incendios forestales

El Índice Meteorológico de Peligrosidad de Incendios fue elevado a nivel extremo.

Salta Hoy

22 / 08 / 2025

 

Se debe al aumento de la temperatura, que superará los 31 grados, y la baja considerable en la humedad que en horas del mediodía llegaba al 2%.

Hay alerta amarillo y viento efecto zonda con ráfagas que pueden llegar a los 70 km/h. 

Estas condiciones climáticas crean un alto riesgo de incendios forestales. 

Es por ello, que las autoridades piden a la población que extreme las precauciones. 

Se recomienda a la comunidad no encender ningún tipo de fuego. 

 

 

