Alerta roja por peligro de incendios forestales
El Índice Meteorológico de Peligrosidad de Incendios fue elevado a nivel extremo.
Salta Hoy
22 / 08 / 2025
Se debe al aumento de la temperatura, que superará los 31 grados, y la baja considerable en la humedad que en horas del mediodía llegaba al 2%.
Hay alerta amarillo y viento efecto zonda con ráfagas que pueden llegar a los 70 km/h.
Estas condiciones climáticas crean un alto riesgo de incendios forestales.
Es por ello, que las autoridades piden a la población que extreme las precauciones.
Se recomienda a la comunidad no encender ningún tipo de fuego.