Alerta roja por peligro de incendios forestales

Se debe al aumento de la temperatura, que superará los 31 grados, y la baja considerable en la humedad que en horas del mediodía llegaba al 2%.

Hay alerta amarillo y viento efecto zonda con ráfagas que pueden llegar a los 70 km/h.

Estas condiciones climáticas crean un alto riesgo de incendios forestales.

Es por ello, que las autoridades piden a la población que extreme las precauciones.

Se recomienda a la comunidad no encender ningún tipo de fuego.