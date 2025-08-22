 imagen

“En vitivinicultura, Salta es una de las mejores opciones de Argentina”

Francisco Puga es vitivinicultor y jefe de enología de la bodega El Porvenir habló esta mañana con Radio Salta anticipando los contenidos de la disertación que dará en el ciclo de charlas de Diario El Tribuno.

22 / 08 / 2025

 

En esta ocasión, la temática abordada en el ciclo “Hablemos de los que viene” será “El Vino y el Turismo” 

La charla se llevará a cabo el jueves próximo en el Centro de Convenciones de Limache. 

“Salta ha crecido de forma impresionante  en los últimos tiempos”, expresó.

Destacó que Salta forma parte solamente del 2 por ciento de la producción nacional, pero que paralelamente comprende el 7 por ciento de exportación de vinos.

“Somos pequeños, pero damos vinos de gran calidad y por eso necesitamos que el gobierno nacional nos vuelva a apoyar como lo hacía antes”, indicó Puga.

 

