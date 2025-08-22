“En vitivinicultura, Salta es una de las mejores opciones de Argentina”

En esta ocasión, la temática abordada en el ciclo “Hablemos de los que viene” será “El Vino y el Turismo”

La charla se llevará a cabo el jueves próximo en el Centro de Convenciones de Limache.

“Salta ha crecido de forma impresionante en los últimos tiempos”, expresó.

Destacó que Salta forma parte solamente del 2 por ciento de la producción nacional, pero que paralelamente comprende el 7 por ciento de exportación de vinos.

“Somos pequeños, pero damos vinos de gran calidad y por eso necesitamos que el gobierno nacional nos vuelva a apoyar como lo hacía antes”, indicó Puga.