EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Vialidad Nacional trabaja en el despeje y mejoras de banquinas de importantes rutas

Varias cuadrillas se encuentran trabajando en la 51 y 68, entre otras calzadas.

Salta Hoy

22 / 08 / 2025

 

El trabajo se realizará todo el mes de agosto y se suspenderá en septiembre, atento a la llegada de las peregrinaciones del Milagro.

Asi lo afirmó por Radio Salta, Federico Casas, director del Distrito Salta de Vialidad Nacional.

El funcionario indicó por otro lado que el trabajo de todos los equipos de Vialidad Nacional en la provincia se realiza de manera normal sin ninguna novedad de despidos, tras el anuncio de Presidencia de la Nación de desvincular a trabajadores de varios organismos.

Casos explicó que las demoras registradas en construcción de la Ruta Nacional 9/34 a la altura de Rosario de la Frontera se deben al hallazgo de cañerías que no estaban debidamente informadas por organismos.

 

AM840

FM96.9

NOMBRE RAREIO