Vialidad Nacional trabaja en el despeje y mejoras de banquinas de importantes rutas

El trabajo se realizará todo el mes de agosto y se suspenderá en septiembre, atento a la llegada de las peregrinaciones del Milagro.

Asi lo afirmó por Radio Salta, Federico Casas, director del Distrito Salta de Vialidad Nacional.

El funcionario indicó por otro lado que el trabajo de todos los equipos de Vialidad Nacional en la provincia se realiza de manera normal sin ninguna novedad de despidos, tras el anuncio de Presidencia de la Nación de desvincular a trabajadores de varios organismos.

Casos explicó que las demoras registradas en construcción de la Ruta Nacional 9/34 a la altura de Rosario de la Frontera se deben al hallazgo de cañerías que no estaban debidamente informadas por organismos.