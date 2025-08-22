 imagen

Es Ley: Prohíben el ingreso de deudores alimentarios a eventos deportivos y casinos

La Legislatura salteña convirtió en ley la prohibición de ingreso a estadios, casinos y salas de juego para quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Salta Hoy

22 / 08 / 2025

 

Desde ahora, quienes se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no podrán ingresar a estadios deportivos, espectáculos culturales pagos ni a casinos o salas de juego, tras la sanción definitiva de la ley que incorpora nuevas restricciones a este sector de la población.

La diputada y autora de la idea, Socorro Villamayor recordó que el proyecto tuvo origen en la Cámara Baja.

La legisladora dijo que seria la policía la que controlara las identidades de los ingresantes a los espectáculos deportivos.

“En los casinos también se solicita la presentación del DNI”, indicó.

