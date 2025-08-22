Salud Pública recibió una importante donación de medicamentos por parte de Bayer

El Ministerio de Salud Pública, recibió una donación de medicamentos por un valor de 65 millones de pesos de parte del Laboratorio Bayer. La donación, producto de las gestiones realizadas por el ministro Federico Mangione, incluye Actron 600x20 (4,540 unidades), Actron 400x10 (11,000 unidades) y Paracetamol 500 mgx 30 comp. (19,000 unidades). Estos medicamentos, que consisten en ibuprofeno y paracetamol, serán distribuidos en hospitales y centros de salud de toda la provincia.

El Ministerio de Salud Pública tiene como objetivo garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud de todos los ciudadanos de la provincia. La colaboración de empresas como Bayer permite al organismo contar con una mayor cantidad de recursos para brindar los materiales necesarios a los profesionales de la salud, lo que contribuye a una mejor atención a la población.

La cartera sanitaria, que cuenta con programas especializados en tratamientos de patologías frecuentes en la provincia, busca de esta manera asegurar el acceso universal a servicios de salud de calidad.

Sobre Bayer

Bayer AG es una empresa multinacional farmacéutica y de biotecnología alemana. Se especializa en áreas de ciencias de la vida, específicamente en salud y nutrición. La compañía tiene una larga historia de compromiso con el bienestar social y la salud pública a nivel global. El Ministerio de Salud Pública se puso en contacto con la empresa entendiendo que "posee la capacidad y el compromiso" para brindar su apoyo a través de donaciones.