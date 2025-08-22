 imagen

Cuarta edición del Trail San Bernardo en el marco del aniversario del Hospital

Salta Hoy

22 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Hospital San Bernardo y la Fundación San Bernardo presentaron la 4ª edición del Trail San Bernardo que se realizará el domingo 24 de agosto con largada en el Monumento a Güemes. Lo recaudado será destinado a la compra de un facoemulsificador para cirugías de cataratas.

Con motivo del 65° aniversario del Hospital, el programa de actividades incluye la tradicional competencia de Trail Running que contará con tres modalidades: un circuito participativo de 1,5 kilómetros en calle, una prueba de 7 kilómetros de dificultad moderada y una carrera de 14 kilómetros de mayor exigencia, destinada a corredores con experiencia.

La competencia será abierta a toda la comunidad y busca integrar a deportistas, familias y aficionados. Todos los recorridos estarán señalizados y contarán con puestos de reabastecimiento, personal de asistencia y cobertura médica.

Las inscripciones ya cerraron solo permanecerá habilitada hasta el sábado 23 de agosto. Se pueden anotar a través del sitio www.triskelsalta.com.ar/registro/inscripcion/.

La iniciativa forma parte de las acciones conmemorativas del aniversario de la institución y reafirma el compromiso de acercar el deporte y la salud a toda la comunidad.

