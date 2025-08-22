La provincia de Salta se encuentra bajo alerta meteorológico nivel amarillo

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas que podrían alcanzar los 31 grados en la capital de Salta, lo que aumenta la probabilidad de siniestros en áreas boscosas y rurales.

Ante esta situación, las autoridades locales instan a la población a seguir las indicaciones de seguridad y a extremar precauciones al aire libre.

Se recuerda que, en caso de emergencia, se debe contactar inmediatamente al Sistema de Emergencias 911.

Alerta nivel amarillo por vientos intensos en toda la provincia

El área de cobertura comprende el departamento General José de San Martín, y zona de Yunga de Iruya, Orán, y Santa Victoria.

Para esta noche se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 Km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 Km/h.

También para los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

El alerta se extiende a los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, y zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

Para esa región se prevé viento efecto zonda durante la mañana y tarde de este viernes 22 de agosto, mientras que por la noche se esperan vientos intensos.

En zonda también por los Valles en la mañana y la tarde

Los intensos vientos llegarán a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

El área podrá ser afectada por viento zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual.

Vientos intensos en la Puna y Cordillera de los Andes

La cobertura del alerta abarca la Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.