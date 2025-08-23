 imagen

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Conducción: Lara Neira

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Más de 20 focos de incendios en distintos puntos de la provincia

Movilizó a más de 100 policías, brigadistas de la Subsecretaría de Defensa Civil, cuarteles de Bomberos Voluntarios, Samec, Aguas del Norte y áreas de la Municipalidad.

Salta Hoy

23 / 08 / 2025

 

Una jornada crítica se vivió ayer en Salta, con más de 20 focos de incendios registrados en distintos puntos de la provincia. El operativo de emergencia movilizó a más de 100 policías, brigadistas de la Subsecretaría de Defensa Civil, cuarteles de Bomberos Voluntarios, Samec, Aguas del Norte y áreas de la Municipalidad, quienes trabajaron de forma coordinada para controlar las llamas.

Los focos se registraron en San Lorenzo Chico, Capital, La Merced Chica, El Encón, La Silleta, General Güemes, El Bordo y otros puntos. La situación más grave se dio en Villa Violeta, San Luis, donde un incendio de gran magnitud afectó viviendas y generó daños materiales. Varias personas debieron ser asistidas por intoxicación con humo.

Durante la jornada se recibieron más de 400 llamados al 911, lo que obligó a desplegar una fuerte logística con camiones cisternas, autobombas y camionetas de ataque rápido, coordinados desde el Comando de Operaciones.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, agradeció el esfuerzo de los equipos y pidió a la ciudadanía responsabilidad para evitar este tipo de situaciones. En la misma línea, el intendente Emiliano Durand recordó que “estos incendios no son naturales, son provocados por el hombre”, e instó a tomar conciencia sobre el daño que ocasionan.

Las autoridades recordaron que está prohibida la quema de pastos, hojas, restos de poda y basura, así como arrojar colillas de cigarrillos en espacios abiertos. Ante cualquier foco ígneo, se debe llamar de inmediato al 911.
 

