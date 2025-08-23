 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Conducción: Lara Neira

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Histórico secuestro de cocaína en Jujuy: más de 52 kilos escondidos

Según estimaciones oficiales, el valor de lo incautado asciende a más de 1.544 millones de pesos ($1.544.456.266,61).

Argentina

23 / 08 / 2025

 

La División Aduana La Quiaca, junto al Ministerio Público de la Acusación y la Policía de la Provincia de Jujuy, llevó adelante un importante procedimiento antidrogas que permitió secuestrar más de 52 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en un vehículo de transporte nacional.

El operativo comenzó el 20 de agosto, pasadas las 22:30 horas, cuando un transporte que circulaba en sentido norte-sur fue sometido a control no intrusivo con un escáner móvil. La revisión detectó una imagen anómala en el tanque de combustible, lo que motivó una inspección más exhaustiva mediante un videoscopio. Al drenar el tanque y trasladarlo al escáner valija marca Nuctech, se confirmaron las irregularidades: en su interior había 50 paquetes con cocaína.

Los controles posteriores con un espectrómetro portátil RT6000S confirmaron la presencia de clorhidrato de cocaína con un peso total de 52,270 kilogramos. Según estimaciones oficiales, el valor de lo incautado asciende a más de 1.544 millones de pesos ($1.544.456.266,61)

AM840

FM96.9

