Salta Hoy (Resumen Semanal)

Conducción: Lara Neira

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Escándalo en ANDIS: el “mani pulite” argentino que sacude al gobierno de Javier Milei

Los principales diarios del mundo reflejaron la magnitud del escándalo.

Mundo

23 / 08 / 2025

 

El presunto entramado de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estalló en la escena internacional y se convirtió en uno de los episodios más delicados para el gobierno de Javier Milei. La prensa extranjera lo describe como un “mani pulite a la argentina” y sitúa en el centro de la tormenta a Karina Milei, hermana del Presidente, a partir de audios filtrados que revelarían negociaciones ilegales vinculadas a la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

Los principales diarios del mundo reflejaron la magnitud del escándalo. Bloomberg Línea advirtió que el caso podría dañar seriamente la aprobación de Milei; El País publicó un informe detallado sobre los involucrados y los vínculos familiares; y El Mundo destacó el impacto de la crisis política interna y cómo algunos aliados comienzan a marcar distancia. Desde Roma, corresponsales europeos remarcaron que el caso se suma a las derrotas legislativas de Milei, elevando la presión internacional sobre su gestión.

En Suiza y Chile, medios como swissinfo.ch y emol también se hicieron eco, profundizando en la denuncia penal que alcanza a Karina Milei. Analistas internacionales especulan con el efecto que esta crisis podría tener en la estabilidad política del gobierno argentino, mientras el escándalo continúa escalando más allá de las fronteras.

