Rescataron a un niño que pasó tres días extraviado en Santa Victoria Este
Presentaba un cuadro severo de deshidratación, por lo que fue trasladado al hospital local, donde permanece internado y bajo observación.
Salta Hoy
23 / 08 / 2025
Un intenso operativo de búsqueda en el norte salteño permitió rescatar a un niño de 12 años que permaneció tres días extraviado en la comunidad Arrozal, a unos 40 kilómetros de Santa Victoria Este.
La alerta había sido emitida el miércoles, cuando familiares denunciaron su ausencia desde el día anterior. De inmediato, se activó el Protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas, iniciándose rastrillajes en la zona.
Finalmente, el menor fue localizado esta madrugada en una zona de monte, a unos 20 kilómetros de su domicilio. Presentaba un cuadro severo de deshidratación, por lo que fue trasladado al hospital local, donde permanece internado y bajo observación.
Del operativo participaron efectivos del Distrito de Prevención 4 de Tartagal, municipios de la zona y un grupo de baqueanos, cuya colaboración resultó clave para el hallazgo.