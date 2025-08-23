 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Conducción: Lara Neira

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Rescataron a un niño que pasó tres días extraviado en Santa Victoria Este

Presentaba un cuadro severo de deshidratación, por lo que fue trasladado al hospital local, donde permanece internado y bajo observación.

Salta Hoy

23 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Un intenso operativo de búsqueda en el norte salteño permitió rescatar a un niño de 12 años que permaneció tres días extraviado en la comunidad Arrozal, a unos 40 kilómetros de Santa Victoria Este.

La alerta había sido emitida el miércoles, cuando familiares denunciaron su ausencia desde el día anterior. De inmediato, se activó el Protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas, iniciándose rastrillajes en la zona.

Finalmente, el menor fue localizado esta madrugada en una zona de monte, a unos 20 kilómetros de su domicilio. Presentaba un cuadro severo de deshidratación, por lo que fue trasladado al hospital local, donde permanece internado y bajo observación.

Del operativo participaron efectivos del Distrito de Prevención 4 de Tartagal, municipios de la zona y un grupo de baqueanos, cuya colaboración resultó clave para el hallazgo.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO