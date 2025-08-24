Histórico: Los Pumas vencieron a Nueva Zelanda en casa por primera vez
El equipo dirigido por Felipe Contepomi se tomó revancha tras la caída en Córdoba.
24 / 08 / 2025
En una noche inolvidable en el estadio de Vélez Sarsfield, Los Pumas derrotaron a los All Blacks por 29-23, logrando su cuarta victoria en 25 enfrentamientos por el Rugby Championship, pero la primera en territorio argentino.
Los tries de Gonzalo García y Juan Martín González, sumados a los 13 puntos de Santiago Carreras entre penales y conversiones, sellaron un triunfo que quedará grabado en la historia.
El equipo dirigido por Felipe Contepomi se tomó revancha tras la caída en Córdoba y despidió de la mejor manera la última edición del Rugby Championship que se disputará en el país.
Historial en el torneo
-
Partidos jugados: 25
-
Argentina: 4 victorias
-
Nueva Zelanda: 21 victorias