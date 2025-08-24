 imagen

Histórico: Los Pumas vencieron a Nueva Zelanda en casa por primera vez

El equipo dirigido por Felipe Contepomi se tomó revancha tras la caída en Córdoba.

Deportes

24 / 08 / 2025

 

En una noche inolvidable en el estadio de Vélez Sarsfield, Los Pumas derrotaron a los All Blacks por 29-23, logrando su cuarta victoria en 25 enfrentamientos por el Rugby Championship, pero la primera en territorio argentino.

Los tries de Gonzalo García y Juan Martín González, sumados a los 13 puntos de Santiago Carreras entre penales y conversiones, sellaron un triunfo que quedará grabado en la historia.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi se tomó revancha tras la caída en Córdoba y despidió de la mejor manera la última edición del Rugby Championship que se disputará en el país.

Historial en el torneo

  • Partidos jugados: 25

  • Argentina: 4 victorias

  • Nueva Zelanda: 21 victorias

