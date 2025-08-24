Central Norte festejó en el Martearena: le ganó al puntero en la última jugada 

Central Norte volvió a sonreír ante su gente en el estadio Padre Ernesto Martearena. Por la fecha 28 de la Primera Nacional, el conjunto azabache derrotó 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza, líder del campeonato, gracias a un gol agónico de Augusto Berrondo en la última jugada del partido.

El equipo salteño cortó así una racha negativa tras la derrota ante Chaco For Ever y los empates sin goles en su doble visita a Buenos Aires frente a Almirante Brown y Nueva Chicago (con polémica incluida por un penal no cobrado).

Aunque el conjunto mendocino había generado las chances más claras, el cuervo se animó sobre el final y encontró el gol que le permite escalar en la tabla y recuperar confianza.

Ahora, Central Norte se prepara para un duelo especial: el clásico norteño frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, uno de los animadores del torneo, que promete ser un cruce cargado de historia y emoción.