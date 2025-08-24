Polémica en Villa Las Rosas: Torrico recibió un celular nuevo dentro del penal

Un hecho que generó gran indignación volvió a poner en foco la situación carcelaria en Salta. Marcelo Alejandro Torrico, condenado por el aberrante crimen de los hermanitos Leguina, recibió dentro del penal de Villa Las Rosas un celular nuevo, modelo Motorola E7, con el que podría acceder a redes sociales y aplicaciones.

La entrega se concretó luego de un oficio firmado por la jueza de Garantías Ada Zunino, dirigido al director del Servicio Penitenciario, prefecto mayor Enrique Daniel Torres. En el documento se daba curso a un pedido del interno, quien alegó problemas con su anterior dispositivo. El nuevo aparato fue entregado por su pareja.

Torrico ya contaba con un celular desde la pandemia, cuando la Justicia autorizó su uso para llamadas, pero el nuevo modelo le brinda amplias funcionalidades. Desde el penal se advirtió que “no sería aconsejable que un interno de su peligrosidad disponga de este tipo de aparato” y se elevó un informe para solicitar la revocación del beneficio.