Nicolás Pino en Salta: “El Gobierno ha dado señales claras de hacia dónde quiere ir”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, participó de la 125° Expo Rural Salteña y analizó la situación del campo bajo la gestión de Javier Milei. Valoró la baja de retenciones, defendió la unificación del tipo de cambio y reclamó menor presión impositiva e infraestructura para que los productores puedan competir en igualdad de condiciones.

“Veo un momento esperanzador. El Gobierno ha dado señales claras de hacia dónde quiere ir y eso es virtuoso para la producción”, afirmó. Sobre la baja de retenciones, destacó que fue recibida como una decisión “muy provechosa” por el sector y se mostró convencido de que “las retenciones tienen que desaparecer porque son el impuesto más perverso para una producción”.

En cuanto al tipo de cambio, sostuvo que la unificación representa un avance: “Hace un año y medio vendíamos a una cotización y comprábamos insumos a otra, con brechas del 200%. Hoy compramos y vendemos al mismo valor, más allá del precio del dólar”.

Respecto de la competitividad en el norte, pidió más infraestructura y costos de transporte más bajos, en lugar de beneficios diferenciales: “Lo que necesitamos es igualdad de condiciones”. También advirtió que la carga impositiva sigue siendo un obstáculo para el crecimiento y señaló que el campo “tiene todo el potencial para aprovechar la oportunidad que el mundo demanda, desde lo agropecuario hasta la energía y la minería”.