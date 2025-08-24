 imagen

En Tartagal, homenajearon al Chaqueño Palavecino con una calle que lleva su nombre

“Es un privilegio que esta calle lleve mi nombre, gracias a todos”, expresó el cantante.

Salta Hoy

24 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El gobernador Gustavo Sáenz, junto al intendente Franco Hernández Berni, inauguró importantes obras de infraestructura en Tartagal y rindió homenaje al Chaqueño Palavecino, bautizando con su nombre a la ex calle 13 de Diciembre.

“Es un honor rendir este homenaje en vida a un embajador de nuestro folclore y de nuestras costumbres. El Chaqueño es un ejemplo de esfuerzo, lucha y esperanza”, destacó Sáenz durante el acto.

Por su parte, el intendente Hernández Berni agradeció al gobernador “por poner todos los recursos para que Tartagal crezca” y definió al Chaqueño como “un soñador que cruzó fronteras con su canto”.

Visiblemente emocionado, Oscar “Chaqueño” Palavecino inició su discurso cantando una estrofa dedicada a su pueblo y recordó su infancia en Tartagal. “Es un privilegio que esta calle lleve mi nombre, gracias a todos”, expresó.

