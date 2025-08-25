 imagen

Una camioneta Amarok terminó en el interior de una zanja

Sucedió cerca de la medianoche en inmediaciones de las vías del ferrocarril en la zona oeste de Salta capital.

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

El alerta al Sistema de Emergencias 911 daba cuenta de lo ocurrido a las 23.50 aproximadamente entre los barrios Solís Pizarro y San Rafael. 

Un hombre de aproximadamente unos 50 años conducía una camioneta Amarok cuando intentó cruzar las zonas de las vías por un camino alternativo. 

El lugar está en reparación y habilitaron vías alternativas. 

Al parecer el conductor no es de la zona, se equivocó y la camioneta quedó en el interior de la zanja. 

La policía y bomberos tuvieron que trabajar para poder retirar el vehículo y el hombre resultó ileso. 

 

