Una camioneta Amarok terminó en el interior de una zanja

El alerta al Sistema de Emergencias 911 daba cuenta de lo ocurrido a las 23.50 aproximadamente entre los barrios Solís Pizarro y San Rafael.

Un hombre de aproximadamente unos 50 años conducía una camioneta Amarok cuando intentó cruzar las zonas de las vías por un camino alternativo.

El lugar está en reparación y habilitaron vías alternativas.

Al parecer el conductor no es de la zona, se equivocó y la camioneta quedó en el interior de la zanja.

La policía y bomberos tuvieron que trabajar para poder retirar el vehículo y el hombre resultó ileso.