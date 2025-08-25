 imagen

Comienzan las obras cerca del Hospital Oñativia

Solicitan circular con precaución en la zona. Los trabajos se extenderán por un periodo de 3 semanas, aproximadamente.

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

Los trabajos tienen como objetivo optimizar la circulación vehicular, garantizar la accesibilidad peatonal  y agilizar la salida de ambulancias.

Se construirán vados peatonales de distinto tipo, acorde a las características de cada vereda. En la finalización de la calle Apolinario Saravia se construirá una oreja vial para reforzar el giro obligatorio. 

Finalmente, habrá cambios en el sentido de circulación de la calle Paz Chaín. La misma tendrá sentido sur-norte entre Braile y Saravia, y sentido norte-sur entre Saravia y Gurruchaga. En el lugar se construirá una isleta que obligará a girar hacia la calle Apolinario Saravia para mantener el orden.

 

