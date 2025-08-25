Villa Violeta: Una familia busca reponerse luego de perder todo por incendios forestales

El viernes en la tarde el fuego rodeó la casa en minutos y quemó toda la construcción, mató a una de las mascotas y los dejó con lo que tenían puesto de ropa.

Ricardo Garzón, herrero de profesión, contó por Radio Salta que los incendios forestales son frecuentes todos los años.

El hombre agradeció a los vecinos por las donaciones recibidas el fin de semana y remarcó la necesidad de donaciones de material para la construcción como ladrillos y cemento.

Los interesados en ayudar a la familia de Villa Violeta pueden llamar al teléfono 3875-066531.