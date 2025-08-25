 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Villa Violeta: Una familia busca reponerse luego de perder todo por incendios forestales

Los Garzón trabajaron más de 15 años para levantar su vivienda ubicada en una zona rural cercana a Barrio Casa del Sol, a Barrio San Luis o al Aeropuerto Martín Miguel de Güemes.

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El viernes en la tarde el fuego rodeó la casa en minutos y quemó toda la construcción, mató a una de las mascotas y los dejó con lo que tenían puesto de ropa. 

Ricardo Garzón, herrero de profesión, contó por Radio Salta que los incendios forestales son frecuentes todos los años.

El hombre agradeció a los vecinos por las donaciones recibidas el fin de semana y remarcó la necesidad de donaciones de material para la construcción como ladrillos y cemento. 

Los interesados en ayudar a la familia de Villa Violeta pueden llamar al teléfono 3875-066531.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO