Villa Violeta: Una familia busca reponerse luego de perder todo por incendios forestales
Los Garzón trabajaron más de 15 años para levantar su vivienda ubicada en una zona rural cercana a Barrio Casa del Sol, a Barrio San Luis o al Aeropuerto Martín Miguel de Güemes.
25 / 08 / 2025
El viernes en la tarde el fuego rodeó la casa en minutos y quemó toda la construcción, mató a una de las mascotas y los dejó con lo que tenían puesto de ropa.
Ricardo Garzón, herrero de profesión, contó por Radio Salta que los incendios forestales son frecuentes todos los años.
El hombre agradeció a los vecinos por las donaciones recibidas el fin de semana y remarcó la necesidad de donaciones de material para la construcción como ladrillos y cemento.
Los interesados en ayudar a la familia de Villa Violeta pueden llamar al teléfono 3875-066531.