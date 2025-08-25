 imagen

Un niño de 12 años estuvo a la deriva cuatro días en la zona de Santa Victoria Este

Se salvó de milagro. Estaba descalzo y con un cuadro de deshidratación grave.

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El chico de 12 años fue encontrado después de cuatro días de búsqueda en el paraje Arrozal, a 40 kilómetros de Santa Victoria Este. 

El martes de la semana pasada, la madre dejó a sus hijos de 12 y 13 años, ambos con retraso madurativo, al cuidado de un familiar mientras iba a cobrar sus haberes. 

Cuando regresó, no encontró a sus hijos. 

El mayor fue hallado desorientado a dos kilómetros de la casa, pero no sabía dónde estaba su hermano. 

La familia denunció la desaparición del niño de 12 años el miércoles por la noche. 

La búsqueda se intensificó y, finalmente, el viernes por la noche, el menor fue encontrado descalzo y deshidratado. 

Fue trasladado al hospital de Santa Victoria Este con diagnóstico de deshidratación grave, pero evolucionando favorablemente. 

La madre, de 55 años, está siendo asistida por un fiscal de Salvador Mazza y en el caso también tomó intervención una Asesoría de Menores e Incapaces. 

 

