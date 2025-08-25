 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

En el fin de semana: Detectaron y sancionaron a más de 900 infractores a las normas viales

La Policía Vial controló más de 8 mil vehículos en distintos puntos de la provincia y sancionó a 97 conductores por circular alcoholizados.

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Durante el fin de semana, la Subsecretaría de Seguridad Vial llevó a cabo operativos preventivos en toda la provincia.

La Policía Vial fiscalizó más de 8 mil vehículos en diferentes puntos. Como resultado, se sancionaron a más de 900 infractores a las normativas viales.

De estos, 97 conductores fueron penalizados por conducir bajo los efectos del alcohol.

El objetivo de estos operativos es reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.

Se realizaron controles en rutas provinciales, nacionales y calles de Salta.

La mayoría de las infracciones se debieron al incumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito y la Ley Provincial de Tolerancia Cero. Estos esfuerzos buscan mejorar la seguridad vial en la región.

 

NOMBRE RAREIO