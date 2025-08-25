En el fin de semana: Detectaron y sancionaron a más de 900 infractores a las normas viales

Durante el fin de semana, la Subsecretaría de Seguridad Vial llevó a cabo operativos preventivos en toda la provincia.

La Policía Vial fiscalizó más de 8 mil vehículos en diferentes puntos. Como resultado, se sancionaron a más de 900 infractores a las normativas viales.

De estos, 97 conductores fueron penalizados por conducir bajo los efectos del alcohol.

El objetivo de estos operativos es reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.

Se realizaron controles en rutas provinciales, nacionales y calles de Salta.

La mayoría de las infracciones se debieron al incumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito y la Ley Provincial de Tolerancia Cero. Estos esfuerzos buscan mejorar la seguridad vial en la región.