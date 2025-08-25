Dos muertes trágicas en accidentes de tránsito este fin de semana en Salta

El primer accidente ocurrió el viernes por la noche en la intersección de Ruta Provincial 26 y calle Joaquín V. González.

Un joven de 28 años fue atropellado por un vehículo y falleció debido a las heridas.

El conductor del auto no estaba alcoholizado y afirmó que el chico se cruzó de manera imprevista.

Las versiones iniciales indicaban que la víctima podría ser un "trapito", pero esto no fue confirmado.

El segundo accidente sucedió este domingo a las 7:00 de la mañana en la Ruta Nacional 86, en Tartagal.

Un operario de 30 años iba de acompañante en un tractor cuando por un movimiento brusco del vehículo cayó y murió aplastado.

El tractorista solo escuchó un grito antes de frenar, pero fue demasiado tarde para ayudar al joven.



