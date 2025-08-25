 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Dos muertes trágicas en accidentes de tránsito este fin de semana en Salta

Un joven de 28 años murió atropellado en la Ruta Provincial 26 y en Tartagal un operario falleció arrollado por un tractor.

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El primer accidente ocurrió el viernes por la noche en la intersección de Ruta Provincial 26 y calle Joaquín V. González. 

Un joven de 28 años fue atropellado por un vehículo y falleció debido a las heridas. 

El conductor del auto no estaba alcoholizado y afirmó que el chico se cruzó de manera imprevista. 

Las versiones iniciales indicaban que la víctima podría ser un "trapito", pero esto no fue confirmado. 

El segundo accidente sucedió este domingo a las 7:00 de la mañana en la Ruta Nacional 86, en Tartagal. 

Un operario de 30 años iba de acompañante en un tractor cuando por un movimiento brusco del vehículo cayó y murió aplastado.

El tractorista solo escuchó un grito antes de frenar, pero fue demasiado tarde para ayudar al joven.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO