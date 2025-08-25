 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Comunidad originaria preocupada por futuras inundaciones del río Pilcomayo

Denuncian que el centro de salud está ubicado a 100 metros de distancia del río y una familia de la comunidad se encuentra asentada a solo 20 metros del cauce.

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El grupo fue trasladado a ese sector por autoridades provinciales luego de una gran creciente registrada en el verano pasado. 

“Estamos muy preocupados porque nadie se acordó de nosotros” dijo por Radio Salta,. Celedonio Torres , cacique de la Misión San Luis, en Santa Victoria Este, departamento Rivadavia.

Además del traslado, piden desmalezamiento, apertura de caminos y la entrega de materiales de la construcción para levantar las viviendas.

El cacique anticipó que la comunidad esperará hasta el viernes por las respuestas oficiales. “Si no nos visitan o no nos escuchan realizaremos una protesta cortando la Ruta Provincial 54”, indicó.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO