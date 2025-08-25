Comunidad originaria preocupada por futuras inundaciones del río Pilcomayo

El grupo fue trasladado a ese sector por autoridades provinciales luego de una gran creciente registrada en el verano pasado.

“Estamos muy preocupados porque nadie se acordó de nosotros” dijo por Radio Salta,. Celedonio Torres , cacique de la Misión San Luis, en Santa Victoria Este, departamento Rivadavia.

Además del traslado, piden desmalezamiento, apertura de caminos y la entrega de materiales de la construcción para levantar las viviendas.

El cacique anticipó que la comunidad esperará hasta el viernes por las respuestas oficiales. “Si no nos visitan o no nos escuchan realizaremos una protesta cortando la Ruta Provincial 54”, indicó.