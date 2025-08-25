 imagen

Familias de chicos salteños con TEA eligen entre comer y pagar las terapias

“Ante las demoras de la aprobación de algunas terapias por parte de las obras sociales, los padres que pueden se ven obligados a pagar de sus bolsillos las mismas”, dijo Luis González, presidente de la agrupación Padres de chicos con Trastornos del Espectro Autista (TEA).

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

“Incluso como no pueden pagar todas las terapias, eligen alguna de ellas”, agregó.

Por otro lado remarcó como se pueden ver afectados los chicos con TEA sin los apoyos profesionales necesarios.

 

