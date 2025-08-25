Familias de chicos salteños con TEA eligen entre comer y pagar las terapias “Ante las demoras de la aprobación de algunas terapias por parte de las obras sociales, los padres que pueden se ven obligados a pagar de sus bolsillos las mismas”, dijo Luis González, presidente de la agrupación Padres de chicos con Trastornos del Espectro Autista (TEA).