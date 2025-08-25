Más de 16 mil casos de síndrome gripal en lo que va del año

Paula Herrera, jefa del Programa de Infecciones del Ministerio de Salud, dialogó con Radio Salta. Indicó que en los últimos días se confirmaron 4 casos leves de COVID-19.

“Si el paciente está muy sintomático debería quedarse en su casa”, subrayó la profesional.

Explicó que las enfermedades respiratorias afectan a los extremos de la vida: los niños y los ancianos.