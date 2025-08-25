 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Más de 16 mil casos de síndrome gripal en lo que va del año

En la última quincena se notificaron más de 500 positivos. Los más afectados son los niños, de 5 a 9 años.

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

Paula Herrera, jefa del Programa de Infecciones del Ministerio de Salud, dialogó con Radio Salta. Indicó que en los últimos días se confirmaron 4 casos leves de COVID-19.

“Si el paciente está muy sintomático debería quedarse en su casa”, subrayó la profesional.

Explicó que las enfermedades respiratorias afectan a los extremos de la vida: los niños y los ancianos.

 

AM840

FM96.9

