 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

15 camionetas y 10 motos: Entregaron nuevos móviles a la Policía

El acto oficial se realizó en la Jefatura de la Policía de Salta y fue encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz.

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Las nuevas unidades se destinarán a reforzar la operatividad tanto en Capital como en el interior de la provincia.

"Se trata de 15 nuevos patrulleros y 10 motos que ayudarán a que Salta sea más segura”, dijo el primer mandatario.

Sáenz reafirmó que el incremento de inseguridad no es una característica exclusiva de Salta, sino que es algo que se registra en todo el país.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO