15 camionetas y 10 motos: Entregaron nuevos móviles a la Policía

Las nuevas unidades se destinarán a reforzar la operatividad tanto en Capital como en el interior de la provincia.

"Se trata de 15 nuevos patrulleros y 10 motos que ayudarán a que Salta sea más segura”, dijo el primer mandatario.

Sáenz reafirmó que el incremento de inseguridad no es una característica exclusiva de Salta, sino que es algo que se registra en todo el país.