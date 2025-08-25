15 camionetas y 10 motos: Entregaron nuevos móviles a la Policía
El acto oficial se realizó en la Jefatura de la Policía de Salta y fue encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz.
Salta Hoy
25 / 08 / 2025
VER GALERÍA
Las nuevas unidades se destinarán a reforzar la operatividad tanto en Capital como en el interior de la provincia.
"Se trata de 15 nuevos patrulleros y 10 motos que ayudarán a que Salta sea más segura”, dijo el primer mandatario.
Sáenz reafirmó que el incremento de inseguridad no es una característica exclusiva de Salta, sino que es algo que se registra en todo el país.