Más de 3000 estudiantes reciben formación musical gratuita

Se capacitan en instrumento, coro y lenguaje musical en las sedes distribuidas en Capital y el Interior de la Provincia.

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

El programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Salta, brinda educación musical, orquestal y coral a niños, niñas y adolescentes de la Provincia. Acompaña las trayectorias escolares, promueve la vinculación y revinculación educativa, brinda contención a través de la música, genera oportunidades de inserción laboral y fortalece el trabajo interinstitucional con enfoque territorial.

Actualmente cuenta con un equipo de 84 talleristas encargados de guiar y acompañar los aprendizajes musicales de más de 3000 estudiantes.

La inscripción es permanente y abierta durante todo el año. En Capital funcionan en las escuelas Hogar Escuela y Santa Ana, mientras que en el interior llega a localidades como Vaqueros, San Lorenzo, Rosario de Lerma, Gral. Güemes, La Merced, La Viña, Coronel Moldes, Cachi, Guachipas, Rosario de la Frontera, Orán, Tartagal, San Carlos, Iruya, Santa Victoria Este, El Tala, Pocitos y Payogasta.

Entre sus principales logros se destacan la incorporación de ex  alumnos como educadores, la ampliación de sedes en zonas históricamente postergadas y las entregas récord de instrumentos realizados.

El Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Salta funciona hace 18 años, a lo largo de este tiempo la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas ha garantizado una formación musical integral, gratuita e inclusiva, brindando oportunidades a niños, niñas y adolescentes.

