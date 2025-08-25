Se trabaja en la instalación de una oficina del Registro Civil en el Colegio de Abogados

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, dependiente del Ministerio de Gobierno, mantuvo una reunión con la presidenta de la Caja de Abogados, Julia Toyos, y con la titular del Colegio de Abogados, Trinidad Villegas. Durante el encuentro se analizaron distintos temas orientados a mejorar la atención a los profesionales que nuclean esas instituciones y, de esta manera, dar mayor celeridad a los trámites judiciales de los ciudadanos.

En concreto, el Registro Civil, en un trabajo conjunto con el Colegio y la Caja de Abogados, busca agilizar las gestiones y consultas que los letrados realizan diariamente. La apertura de una oficina en la sede del Colegio de Abogados en Ciudad Judicial brindará respuestas más rápidas y mayor comodidad. Indirectamente, esto también beneficia a los ciudadanos que tienen asuntos judiciales en trámite.

Otro de los objetivos planteados es intercambiar datos para el cotejo de defunciones de los afiliados de la Caja de Abogados, avanzar en la automatización de consultas, lo que permitirá eliminar la exigencia de la fe de vida para los beneficiarios y facilitar el acceso de abogados y procuradores de Salta a los servicios del organismo.

Al respecto, las representantes de las instituciones participantes coincidieron en que es necesario realizar un esfuerzo conjunto para que la justicia sea más ágil y pueda dar respuestas oportunas a la ciudadanía.