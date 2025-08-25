“Argentina puede duplicar su PBI a través de sus provincias”, aseguró Roberto Dib Ashur

En el marco del III Congreso Federal “Argentina Agrega Valor en Origen / Cumbre Mundial de la Bioeconomía”, que se desarrolla en el Hilton Hotel de Puerto Madero, Buenos Aires, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, representó a la provincia con un discurso que puso en valor la fuerza productiva del interior argentino.

“Argentina puede duplicar su Producto Bruto Interno a través de sus provincias”, enfatizó Dib Ashur. En este sentido, explicó que actualmente solo tres provincias representan el 70% del PBI, mientras que las regiones del norte cuentan con energía, economía del conocimiento, turismo, minería y agroindustria para aportar de manera decisiva al crecimiento nacional.

El funcionario salteño fue contundente al remarcar que “la discusión entre unitarios y federales terminó, es necesario que todos nos desarrollemos”.

El encuentro, organizado por Agroempresario.com, reúne a más de 300 conferencistas líderes de la política, la diplomacia, la ciencia, la economía y la comunicación, en lo que se considera un punto de inflexión en la forma en que Argentina se inserta en la nueva economía global.

La participación de Salta en este congreso reafirma la visión provincial de impulsar una agenda de federalismo productivo, fortaleciendo el rol de las provincias en la construcción de un país más equilibrado y competitivo en el escenario internacional.