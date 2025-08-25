 imagen

El Centro Regional de Hemoterapia modificó su horario de atención para este martes

Se recibirá a los donantes a partir de las 8 horas, dado que el recurso humano de ese organismo participará en la misa para el personal de salud que tendrá lugar en la Catedral. El miércoles 27 continuará en el horario habitual, de 7 a 17.

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

El Centro Regional de Hemoterapia atenderá a donantes voluntarios de sangre, el martes 26 de agosto, a partir de las 8 horas.

La modificación del horario de atención es únicamente para ese día, dado que todo el equipo de salud de ese organismo participará en la misa, destinada a todo el personal de salud, en la Catedral de la Ciudad de Salta.

Los otros días, se continuará con el horario habitual de la institución, es decir, de lunes a viernes hábiles, de 7 a 17 y los sábados, de 7 a 12.

Para más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020. El Organismo cuenta con la página web https://saludsalta.gob.ar/hemoterapia/.

