 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Refacciones en la escuela 5.045 de La Caldera

Se ejecutaron trabajos en cubiertas, cielorrasos e instalación eléctrica y sanitaria, entre otros. La Provincia invirtió $140.2 millones.

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa, el Gobierno de la Provincia realizó obras de refacción en la escuela 5.045 – “Senado Provincial”, en la localidad de La Caldera.

Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que la iniciativa representó una inversión provincial de $140.2 millones y abarcó una superficie de 680 metros cuadrados.

Los trabajos consistieron en el recambio de cubiertas y cielorrasos en un área que alcanzó ocho aulas, baños y galería. Por su parte, en el sector de patio principal y cubierta del playón deportivo, se construyeron rejillas para optimizar los desagües. Además se repararon las cámaras de inspección y pozo ciego existente.

Cabe destacar que se efectuaron labores para una nueva instalación eléctrica, tareas de pintura general y el reemplazo de cañerías y estufas existentes. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO