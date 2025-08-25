Refacciones en la escuela 5.045 de La Caldera

Con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa, el Gobierno de la Provincia realizó obras de refacción en la escuela 5.045 – “Senado Provincial”, en la localidad de La Caldera.

Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que la iniciativa representó una inversión provincial de $140.2 millones y abarcó una superficie de 680 metros cuadrados.

Los trabajos consistieron en el recambio de cubiertas y cielorrasos en un área que alcanzó ocho aulas, baños y galería. Por su parte, en el sector de patio principal y cubierta del playón deportivo, se construyeron rejillas para optimizar los desagües. Además se repararon las cámaras de inspección y pozo ciego existente.

Cabe destacar que se efectuaron labores para una nueva instalación eléctrica, tareas de pintura general y el reemplazo de cañerías y estufas existentes.