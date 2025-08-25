Salud avanza con las evaluaciones semestrales de atención primaria en la provincia

El Ministerio de Salud Pública concretó encuentros zonales, con equipos de atención primaria de la salud, para evaluar el cumplimiento de metas e indicadores del primer semestre del año.

Esta acción permite monitorear el avance de los indicadores establecidos a inicios de 2025 y reorientar acciones hacia el cumplimiento de metas anuales centradas en la prevención, promoción, atención y rehabilitación de la salud en todas las etapas de la vida.

La evaluación, impulsada desde la Subsecretaría de Medicina Social y coordinada por la Dirección Provincial de APS, contempla un enfoque integral según el curso de vida, abarcando indicadores específicos para embarazadas, recién nacidos, niñez, adolescencia, adultez y personas mayores.

Entre los ejes principales abordados se encuentran los controles de embarazo y del recién nacido, esquemas de vacunación, controles de salud en infancias, estrategias de nutrición, salud sexual y reproductiva, tuberculosis, VIH y enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión y obesidad.

Las reuniones zonales se realizaron en Metán, Rosario de Lerma, Iruya, Tartagal, y Pichanal, donde participaron gerentes de hospitales, jefes de APS y supervisores de áreas operativas.

“Estas instancias nos permiten visualizar avances, detectar dificultades y fortalecer estrategias junto a los equipos territoriales. Muchas áreas operativas superaron indicadores en vacunación, detección temprana del embarazo y búsqueda activa de tuberculosis. Lo más valioso es que cada hospital encontró soluciones, siempre acompañados por el Ministerio”, expresó la directora provincial de APS, Adriana Magdaleno.

Agregó que “este proceso evaluativo se realiza en un contexto desafiante, marcado por recortes en programas nacionales. Ante ello, la provincia, por decisión del gobernador Gustavo Sáenz y del ministro Federico Mangione, asumió la compra de insumos críticos para sostener la calidad asistencial en todo el territorio salteño”.

Esta semana se prevé la evaluación de la zona sanitaria Centro, en Salta y, en Seclantás para el Alto Valle.