 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Salud avanza con las evaluaciones semestrales de atención primaria en la provincia

Se realizaron encuentros zonales para evaluar el cumplimiento de indicadores sanitarios del primer semestre del año. Revisaron metas vinculadas a controles de embarazo, salud del recién nacido, vacunación, nutrición, salud sexual y reproductiva, enfermedades crónicas no transmisibles, tuberculosis, VIH, entre otros programas. 

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Ministerio de Salud Pública concretó encuentros zonales, con equipos de atención primaria de la salud, para evaluar el cumplimiento de metas e indicadores del primer semestre del año.

Esta acción permite monitorear el avance de los indicadores establecidos a inicios de 2025 y reorientar acciones hacia el cumplimiento de metas anuales centradas en la prevención, promoción, atención y rehabilitación de la salud en todas las etapas de la vida.

La evaluación, impulsada desde la Subsecretaría de Medicina Social y coordinada por la Dirección Provincial de APS, contempla un enfoque integral según el curso de vida, abarcando indicadores específicos para embarazadas, recién nacidos, niñez, adolescencia, adultez y personas mayores.

Entre los ejes principales abordados se encuentran los controles de embarazo y del recién nacido, esquemas de vacunación, controles de salud en infancias, estrategias de nutrición, salud sexual y reproductiva, tuberculosis, VIH y enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión y obesidad.

Las reuniones zonales se realizaron en Metán, Rosario de Lerma, Iruya, Tartagal, y Pichanal, donde participaron gerentes de hospitales, jefes de APS y supervisores de áreas operativas.

“Estas instancias nos permiten visualizar avances, detectar dificultades y fortalecer estrategias junto a los equipos territoriales. Muchas áreas operativas superaron indicadores en vacunación, detección temprana del embarazo y búsqueda activa de tuberculosis. Lo más valioso es que cada hospital encontró soluciones, siempre acompañados por el Ministerio”, expresó la directora provincial de APS, Adriana Magdaleno.

Agregó que “este proceso evaluativo se realiza en un contexto desafiante, marcado por recortes en programas nacionales. Ante ello, la provincia, por decisión del gobernador Gustavo Sáenz y del ministro Federico Mangione, asumió la compra de insumos críticos para sostener la calidad asistencial en todo el territorio salteño”.

Esta semana se prevé la evaluación de la zona sanitaria Centro, en Salta y, en Seclantás para el Alto Valle.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO