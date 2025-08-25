 imagen

Leavy presentó un pedido formal en el Senado para interpelar a Karina Milei

El senador Nacional,  Sergio Leavy, presentó un pedido formal de interpelación contra la secretaria general de la Presidencia, en el marco de cuestionamientos sobre su gestión y decisiones políticas.

25 / 08 / 2025

 

El senador Sergio Leavy presentó un pedido formal de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que brinde explicaciones ante el Senado de la Nación.

En el escrito ingresado al cuerpo legislativo, Leavy solicita que la funcionaria, hermana del presidente Javier Milei, responda sobre distintos puntos vinculados a su rol en el Ejecutivo. Entre ellos, los fundamentos de designaciones en cargos políticos de relevancia, los criterios para la distribución de recursos en áreas bajo su órbita y la participación en la toma de decisiones de política pública.

El legislador también incluyó interrogantes sobre los motivos de la creación y funcionamiento de oficinas y dependencias dependientes de la Secretaría General, así como sobre posibles injerencias en la política legislativa y partidaria que excedan sus funciones administrativas.

