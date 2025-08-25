El presidente Javier Milei encabezó un acto público y, aunque no se refirió directamente al escándalo por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad, envió un desafiante mensaje en plena previa electoral: "No me importa todo el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones".

Según supo Noticias Argentinas, durante la inauguración de nuevas oficinas de la Corporación América y acompañado por su hermana Karina, el mandatario rechazó las críticas sobre una supuesta falta de muñeca política al afirmar: "A este Gobierno no le falta política, el tema es que están los de enfrente que quieren romper todo".

Duras críticas al Congreso: "Los orcos destituyentes"

El jefe de Estado aprovechó su discurso para defender su gestión y lanzar duras acusaciones contra los legisladores de la oposición, a quienes responsabilizó de intentar sabotear su programa económico.

*El objetivo opositor: Milei acusó a los legisladores de buscar "romper el programa económico, romper el país" al aprobar "barbaridades sin tener financiamiento".

*Elogio a Francos: Calificó a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como "el mejor de la historia" y dijo que es quien "lidia con los orcos del Congreso, esos destituyentes".

*Confianza y desafío: Se mostró despreocupado por los ataques en el contexto electoral: "Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿piensan que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?".

El discurso del Presidente es la primera aparición pública tras la difusión de los audios que involucran a exfuncionarios de su gobierno en presuntos hechos de corrupción. Su estrategia fue evitar el tema y, en su lugar, redoblar la confrontación con la oposición.

Fuente: Noticias Argentinas