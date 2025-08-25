México responde al llamado de la ONU ante la crisis humanitaria en Gaza

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó su apoyo al llamado urgente realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras la reciente declaración oficial de hambruna en la Franja de Gaza.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X, la SRE reiteró el compromiso del gobierno mexicano con la paz y el respeto a los derechos humanos, sumándose a la exigencia internacional de permitir el acceso inmediato de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

“La hambruna constituye una grave afrenta a la dignidad humana, que no está permitida como método de guerra y debe atenderse de inmediato”, señaló la dependencia mexicana.

En su posicionamiento, la SRE destacó la necesidad urgente de garantizar la asistencia humanitaria en Gaza, en línea con los principios del derecho internacional humanitario, y subrayó que el sufrimiento de la población civil debe ser atendido con carácter de prioridad.

La declaración oficial de hambruna por parte de la ONU, a través del organismo Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), marca un hito preocupante, al tratarse de la primera situación de esta naturaleza en Medio Oriente.

Según los informes presentados, aproximadamente 500 mil personas se encuentran actualmente en condiciones alimentarias “catastróficas”. Además, se prevé que la crisis se extienda a otras regiones, como Deir al Balah y Khan Younis, hacia finales de septiembre, si no se toman medidas inmediatas.

En este contexto, México ha reiterado su llamado urgente a la paz y al diálogo como las únicas vías viables para poner fin al sufrimiento humano en la región. La postura del gobierno mexicano se enmarca en su tradición diplomática de promover soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, así como en su firme respaldo a las labores humanitarias impulsadas por organismos multilaterales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también manifestó su profunda preocupación ante la gravedad de la situación, calificándola como “un desastre provocado por el hombre” y exhortando a la comunidad internacional a actuar de inmediato.

Diversos países y organizaciones no gubernamentales han solicitado un alto el fuego y la apertura de corredores humanitarios que permitan el ingreso seguro de alimentos, medicinas y otros insumos esenciales para la población civil.

La SRE concluyó su pronunciamiento reafirmando su compromiso con la protección de la vida y la dignidad humana, así como con la búsqueda de una solución duradera que permita restablecer la estabilidad en la región. México seguirá atento a los desarrollos en el terreno y continuará colaborando con la comunidad internacional para impulsar acciones que contribuyan a mitigar esta emergencia humanitaria.