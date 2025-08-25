Curso de Atletismo: formación con modalidad híbrida y presencial

El 1 de septiembre dará inicio un curso de capacitación sobre Atletismo, buscando profesionalizar el sector y brindar herramientas para dirigentes, entrenadores y atletas. Las inscripciones se realizarán del 25 al 30 de agosto por la web de upateco.edu/cursos-deportes.

El taller será con modalidad híbrida, con cursadas en plataforma y tres encuentros presenciales en la pista del Legado Güemes. Está dirigida a profesores, entrenadores, atletas de toda la provincia y público en general.

La capacitación estará a cargo de Carlos Visentini, reconocido docente y entrenador de atletismo. Dará inicio el 1 de septiembre hasta el 23 de noviembre.

La cursada se desarrollará en modalidad híbrida, combinando instancias virtuales con tres encuentros presenciales en la Pista de Atletismo del Legado Güemes. los días 26 de septiembre, 27 de octubre y 7 de noviembre, en el horario de 17 a 20 hs.

Este espacio académico se enmarca en el compromiso de seguir profesionalizando el deporte provincial, generando oportunidades de actualización y perfeccionamiento.

