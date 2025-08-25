 imagen

EN VIVO 11:00 a 13:00 HRS

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Curso de Atletismo: formación con modalidad híbrida y presencial

Se llevará a cabo tres encuentros presenciales en la pista del Legado Güemes. Está dirigida a profesores, entrenadores, atletas de toda la provincia y público en general.

Deportes

25 / 08 / 2025

 

El 1 de septiembre dará inicio un curso de capacitación sobre Atletismo, buscando profesionalizar el sector y brindar herramientas para dirigentes, entrenadores y atletas. Las inscripciones se realizarán del 25 al 30 de agosto por la web de upateco.edu/cursos-deportes.

El taller será con modalidad híbrida, con cursadas en plataforma y tres encuentros presenciales en la pista del Legado Güemes. Está dirigida a profesores, entrenadores, atletas de toda la provincia y público en general. 

La capacitación estará a cargo de Carlos Visentini, reconocido docente y entrenador de atletismo. Dará inicio el 1 de septiembre hasta el 23 de noviembre.

La cursada se desarrollará en modalidad híbrida, combinando instancias virtuales con tres encuentros presenciales en la Pista de Atletismo del Legado Güemes.  los días 26 de septiembre, 27 de octubre y 7 de noviembre, en el horario de 17 a 20 hs.

Este espacio académico se enmarca en el compromiso de seguir profesionalizando el deporte provincial, generando oportunidades de actualización y perfeccionamiento.
 

AM840

FM96.9

